Компания Маска получила контракт на строительство скоростной дороги до аэропорта Чикаго

The Boring Company Илона Маска получила многомиллионный контракт на строительство высокоскоростной подземной железной дороги в чикагский аэропорт О'Хара из центра города.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Financial Times.



Ожидается, что создание новой системы сообщения позволит сократить время поездки до аэропорта с 40 минут до 12. Поезда по туннелям будут двигаться со скоростью выше 160 км/ч.



Boring Company уже получила заказ на строительство высокоскоростной дороги до аэропорта Лос-Анджелеса. В планах компании соединить подземными магистралями основные города США.



Проект будет реализован на средства частных инвесторов. Сумма инвестиций не называется, но, по мнению аналитиков, она может составить около 1 млрд долларов.

Напомним, Маск показал почти готовый подземный туннель в Лос-Анджелесе.

Экономическая правда