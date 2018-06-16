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Компания Маска получила контракт на строительство скоростной дороги до аэропорта Чикаго

Суббота, 16 июня 2018, 11:10
 

The Boring Company Илона Маска получила многомиллионный контракт на строительство высокоскоростной подземной железной дороги в чикагский аэропорт О'Хара из центра города.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Financial Times.

Ожидается, что создание новой системы сообщения позволит сократить время поездки до аэропорта с 40 минут до 12. Поезда по туннелям будут двигаться со скоростью выше 160 км/ч.

Boring Company уже получила заказ на строительство высокоскоростной дороги до аэропорта Лос-Анджелеса. В планах компании соединить подземными магистралями основные города США.

Проект будет реализован на средства частных инвесторов. Сумма инвестиций не называется, но, по мнению аналитиков, она может составить около 1 млрд долларов.

Напомним, Маск показал почти готовый подземный туннель в Лос-Анджелесе.

Экономическая правда

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