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Гривня продолжает падение на закрытии межбанка

Пятница, 15 июня 2018, 17:15
 

15 июня котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,33-26,36 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 17:00 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,33-26,36 гривни;

Евро - 30,54-30,57 гривни;

Российский рубль - 0,4180-0,4187 гривни.

Напомним, 15 июня котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 11:00 установились на уровне 26,24-26,28 гривни за доллар.

Экономическая правда

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