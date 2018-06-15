Гривня продолжает падение на закрытии межбанка
Пятница, 15 июня 2018, 17:15
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15 июня котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,33-26,36 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 17:00 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 26,33-26,36 гривни;
Евро - 30,54-30,57 гривни;
Российский рубль - 0,4180-0,4187 гривни.
Напомним, 15 июня котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 11:00 установились на уровне 26,24-26,28 гривни за доллар.
Экономическая правда