Глава МВФ: В торговой войне победителей не будет

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард предостерегла президента США Дональда Трампа от торговой войны.

Об этом она сказала пресс-конференции в Вашингтоне в связи с публикацией доклада, посвященного перспективам развития экономики США, передает Reuters.

"Как я уже говорила ранее, в так называемой торговой войне, которая стимулирует взаимное повышение таможенных пошлин, победителей нет, есть только проигравшие с обеих сторон", — сказала Лагард.

Глава МВФ подчеркнула, что те пошлины, которые президент США Дональд Трамп ввел на ввоз в его страну ряда товаров, приведут к определенным рискам.

По ее словам, односторонние действия в торговле могут быть разрушительными и даже оказаться контрпродуктивными для функционирования мировой экономики и торговой системы, а также неминуемо окажут негативный макроэкономический эффект.

Также Лагард констатировала, что после того, как США ввели пошлины, это же сделают и другие страны и негативный эффект для мировой экономики усилится.

Напомним, США подготовило новые пошлины на товары из Китая, отреагировав на протекционистскую политику Пекина.

В ответ Китай подготовил перечень ответных мероприятий, которые затронут около 40% американского импорта. В частности, пошлины могут быть подняты на продукты питания, автомобили и самолеты.

Торговый конфликт между двумя крупнейшими экономиками мира может стать крупнейшим в новейшей истории.

ЭП ранее объясняла, что значит для Украины и украинских производителей введение указанных пошлин.