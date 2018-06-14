Украина выставила на продажу два нефтегазовых участка за 5,5 миллиона гривен

Государственная служба геологии и недр Украины выставит на продажу четыре нефтегазовых участка в Львовской и Сумской областях.

Об этом сообщил глава ведомства Олег Кирилюк, передает delo.ua.

Участки продадут на аукционе, который состоится 25 октября 2018 года.

В "Урядовом курьере" уже опубликованы данные о двух участках — Липевецкой и Черницкой площадях.

Стартовая стоимость Липовецкой площади — 3,537 млн гривен. Участник должен заплатить гарантийный взнос — 707,44 тыс. гривен, а также купить пакет аукционной информации за 72,5 тыс. гривен. Победитель в течение 30 дней доплатит разницу между гарантийным взносом и финальной ценой, а также купит геологическую информацию за участок за 485 тыс. гривен.

Стартовая стоимость Черницкой площади — 1,965 млн гривен. Участник должен заплатить гарантийный взнос — 392 тыс. гривен, а также купить пакет аукционной информации за 61,29 тыс. гривен. Победитель в течение 30 дней доплатит разницу между гарантийным взносом и финальной ценой, а также купит геологическую информацию за участок за 528 тыс. гривен.

Госгеонедр ждет документы покупателей до 27 августа 2018 года включительно. При этом, аукцион не состоится, если зарегиструется всего один покупатель.

Экономическая правда