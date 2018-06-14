СБУ не внесла в санкционный список друга Путина и его бизнес

Российский олигарх Аркадий Ротенберг и его компания "Минудобрения" отсутствуют в перечне физических и юридических лиц, в отношении которых введены санкции в Украине, из-за отсутствия предложений со стороны СБУ.

Об этом говорится в ответе на депутатский запрос Сергея Лещенко и в копии обращения, которое есть в распоряжении Экономической правды.

"Согласно закону "О санкциях" СНБО рассматривает вопрос о применении, отмене, внесении изменений в санкций исключительно на основании предложений Верховной Рады, Президента, Кабмина, Нацбанка, Службы безопасности Украины", - заявили в секретариате СНБОУ.

Решение о применении персональных экономических и других ограничительных мер к российским предприятиям химической промышленности и связанным с ними украинским компаниям СНБО принял на основании предложений СБУ.

12 апреля 2018 года президентом Порошенко была выражена поддержка санкций, введенных Соединенными Штатами Америки относительно юридических и физических лиц, связанных с российской агрессией против Украины, и официально заявлено о синхронизации ближайшее время украинского и американского санкционных режимов.

2 мая 2018 года СНБО принял решение "О применении и отмене персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", которое было введенного в действие указом президента.

Однако, в украинском санкционном списке, в отличие от американского, отсутствуют фигуры из окружения президента РФ Владимира Путина - трое представителей семьи Ротенбергов: Борис Романович, Аркадий Романович и Роман Борисович.

Также под санкции не попало российское предприятие "Минудобрения" (г. Россошь), которое принадлежит Аркадию Ротенбергу - давнему другу Путина и его "кошельку".

"Минудобрения" только в 2017 году поставило в Украину 168,3 тыс тонн аммиака и 161,7 тыс тонн удобрений.

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Экономическая правда