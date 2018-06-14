Украина и Китай будут развивать взаимную торговлю мясом птицы
Украина и Китай подписали меморандум о сотрудничестве и содействии взаимной торговле мясом птицы.
Об этом сообщает пресс-служба Госпродпотребслужбы.
Как отмечается, подписание меморандума обеспечит взаимный обмен информацией, документацией, результатами достижений по вопросам профилактики и борьбы с гриппом птицы и другими болезнями птицы; проведение оценки рисков и переговоров по контролю и санитарных требований, необходимых для торговли мясом птицы.
По словам главы Госпродпотребслужбы Владимира Лапы, подписание меморандума будет способствовать расширению двусторонней торговли между Украиной и КНР и увеличению видов импортных и экспортных товаров.
"Это откроет новые возможности диверсификации рынка сбыта украинского мяса птицы, повышения конкурентоспособности украинских пищевых продуктов на мировых рынках", - добавил он.
Подписание состоялось 7 июня.
Как известно, на сегодняшний день крупнейшим производителем курятины в Украине является Мироновский хлебопродукт Юрия Косюка. По оценкам самой компании, она занимает 55% украинского рынка курятины.
Агрохолдинг также занимается производством зерновых, подсолнечного масла, продуктов мясопереработки. На украинском рынке МХП представлена брендами Наша Ряба, Легко, Бащинский и т.д.
Экономическая правда