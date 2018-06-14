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Официальный курс: гривня перешла к снижению

Четверг, 14 июня 2018, 09:00

Национальный банк понизил официальный курс гривни к доллару на 4 копейки, установив его на 14 июня на уровне 26,12 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 30,73 гривни.

За 10 российских рублей дают 4,1391 гривни.

Напомним, 12 июня котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,14-26,16 гривни за доллар.

Экономическая правда

НБУ гривня
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Экономическая правда
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