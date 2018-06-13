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Немцы открывают протеиновый завод в Киевской области за 10 миллионов долларов

Среда, 13 июня 2018, 16:00
 

Компания "Европейский Протеин Украина" построила в пгт Рокитное (Киевская область) завод по производству высокопротеиновых добавок нового поколения.

Об этом сообщает Delo.ua.

Общая сумма инвестиций в проект составляет около 10 млн долларов.

Мощности завода позволяют обеспечить потребности как внутреннего рынка, так и рынков Европы, Ближнего Востока и Азии.

В компании отмечают, что в мире на данный момент всего два подобных завода.

На данном предприятии внедрена система управления качеством в соответствии с международными стандартами GMP.

Отмечается, что совместное строительство завода началось в апреле 2016 года.

Учредители ООО "Европейский Протеин Украина" — немецкая компания Agrolife GmbH и датская компания Fermentationexperts AS.

Напомним, один из крупнейших производителей хлеба и хлебобулочных изделий в Украине холдинг "Хлебные инвестиции" строит завод по производству замороженных хлебных изделий.

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