За 10 лет автопроизводство в Украине сократилось в 90 раз

В мае 2018 года с заводов Украины вышло 442 автотранспортных средства, что в 90 раз меньше майского результата 10-летней давности.

Об этом говорится в сообщении ассоциации "Укравтопром".

Как сообщается, пятый месяц подряд статистику легкового сегмента национального автопрома формируют исключительно данные о крупноузловой сборке, осуществляемой на заводе "Еврокар".

В мае на Закарпатье было собрано всего 374 автомобиля Skoda, что на 39% меньше чем в предыдущем месяце.

По сравнению с майским результатом прошлого года, несмотря на низкую базу сравнения, объем выпуска легковых автомобилей снизился на 43,5%.

Продолжает демонстрировать отрицательную динамику производство коммерческих автомобилей. Относительно мая 2017 года производство коммерческих авто упало почти на 17%, а к апрелю текущего года вполовину, до 5 штук.

В статистике отсутствуют данные по КрАЗу, который перестал раскрывать информацию об объемах производства своих автомобилей с августа 2016 года.

В то же время, производство автобусов в отчетном месяце выросло на 17% к маю 2017 года и на 26% к апрелю 2018 года и составило 63 штуки.

Напомним, за пять месяцев текущего года в Украине на учет было поставлено 33 тыс. новых легковых авто, что на 10% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Экономическая правда