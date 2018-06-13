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Facebook признался, какие данные собирает про пользователей

Среда, 13 июня 2018, 12:15
 

Руководство Facebook предоставило письменные ответы на вопросы, которые Марк Цукерберг не смог или не успел прокомментировать во время слушаний в американском парламенте.

Об этом говорится в письме представителей компании, которое опубликовал Конгресс США. 

Согласно документу, Фейсбук собирает следующую информацию:

  • время, частоту и длительность активности в окне с вкладкой соцсети (включая информацию о том, открыто оно или находится в фоновом режиме);
  • покупки, совершенные на сторонних сайтах;
  • плагины в браузере пользователя плагины;
  • движения курсора на устройстве;
  • использование камеры, встроенной в приложение Facebook;
  • метаданные фотографий (включая время и место съёмки);
  • установленные приложения;
  • названия и типы файлов на устройстве пользователя;
  • идентификаторы приложений;
  • количество свободного места на устройстве;
  • контакты из справочника пользователя;
  • журнал звонков и историю SMSс Android-устройств; 
  • ближайшие точки доступа Wi-Fi и сотовой связи;
  • информацию мобильных и стационарных провайдерах через компьютеры, телефоны, сопряжённые телевизоры и другие устройства в сети;
  • уровень заряда устройства;
  • настройки и разрешения на устройстве;
  • информацию и фотографии других пользователей, а также частоту взаимодействие и общения с ними.

В Facebook добавили, что также могут получать информацию о пользователях от сторонних компаний. Речь идёт о действиях как в онлайне, так и в офлайне, но о каких именно — представители компании не уточнили.

Детальнее о допросе Цукерберга читайте в материале "Допрос" Цукерберга: утечка данных, платный Facebook и российская "фабрика троллей"

Экономическая правда

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