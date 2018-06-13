Facebook признался, какие данные собирает про пользователей

Руководство Facebook предоставило письменные ответы на вопросы, которые Марк Цукерберг не смог или не успел прокомментировать во время слушаний в американском парламенте.

Об этом говорится в письме представителей компании, которое опубликовал Конгресс США.

Согласно документу, Фейсбук собирает следующую информацию:

время, частоту и длительность активности в окне с вкладкой соцсети (включая информацию о том, открыто оно или находится в фоновом режиме);

покупки, совершенные на сторонних сайтах;

плагины в браузере пользователя плагины;

движения курсора на устройстве;

использование камеры, встроенной в приложение Facebook;

метаданные фотографий (включая время и место съёмки);

установленные приложения;

названия и типы файлов на устройстве пользователя;

идентификаторы приложений;

количество свободного места на устройстве;

контакты из справочника пользователя;

журнал звонков и историю SMSс Android-устройств;

ближайшие точки доступа Wi-Fi и сотовой связи;

информацию мобильных и стационарных провайдерах через компьютеры, телефоны, сопряжённые телевизоры и другие устройства в сети;

уровень заряда устройства;

настройки и разрешения на устройстве;

информацию и фотографии других пользователей, а также частоту взаимодействие и общения с ними.

В Facebook добавили, что также могут получать информацию о пользователях от сторонних компаний. Речь идёт о действиях как в онлайне, так и в офлайне, но о каких именно — представители компании не уточнили.

Детальнее о допросе Цукерберга читайте в материале "Допрос" Цукерберга: утечка данных, платный Facebook и российская "фабрика троллей"

Экономическая правда