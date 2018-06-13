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Курс валют: гривня укрепилась к доллару и евро

Среда, 13 июня 2018, 09:00
 

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 1 копейку, установив его на 13 июня на уровне 26,08 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 30,75 гривни.

За 10 российских рублей дают 4,1845 гривни.

Напомним, 12 июня котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,09-26,10 гривни за доллар.

Экономическая правда

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