Курс валют: гривня укрепилась к доллару и евро

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 1 копейку, установив его на 13 июня на уровне 26,08 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 30,75 гривни.

За 10 российских рублей дают 4,1845 гривни.

Напомним, 12 июня котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,09-26,10 гривни за доллар.

Экономическая правда