Строить жилые дома станет невыгодно — Нацбанк

Доходность строительства жилья в среднесрочной перспективе уменьшится из-за роста конкуренции и себестоимости, а спрос останется ограниченным из-за низкой платежеспособности населения.

Об этом говорится в 5-ом Отчете о финансовой стабильности Национального банка, передает "Интерфакс-Украина".

Согласно отчету, среди причин роста конкуренции – сокращение количества участков под застройку и новые государственные строительные нормы, ограничивающие плотность застройки.

Кроме того, по данным регулятора, предложение все еще значительно превышает спрос.

По прогнозам НБУ, даже при росте номинальных доходов платежеспособный спрос остается ограниченным. Предложение продолжает расти, хотя есть основания ожидать его замедления.

"Банки возобновляют ипотечное кредитование, но на сегодня объемы ипотеки не влияют на ценовую динамику на рынке жилой недвижимости", - сообщил во время презентации отчета директор департамента финансовой стабильности НБУ Виталий Ваврищук.

Согласно документу, цены на рынке жилья стабилизировались впервые за последние четыре года.

Старое жилье продолжает дешеветь: по итогам марта-2018 средняя цена 1 кв м киевского жилья на вторичном рынке снизилась на 2% в долларовом эквиваленте по сравнению с 2017 годом (на 14% - в эквиваленте евро).

В то же время цены на первичном рынке в долларовом эквиваленте выросли на 1% к предыдущему году, в гривне – практически не изменились.

Как напомнили в НБУ, в первом квартале 2018 года объем введенного в эксплуатацию жилья снизился на 15% по сравнению с 2017 годом и составил 975 тыс кв м.

Более 43% нового жилья в многоквартирных домах пришлось на Киев и Киевскую область, на втором и третьем местах – Одесская и Львовская области.

Как сообщалось, в 2017 году строительная отрасль показала худшие результаты за последние пять лет.