НБУ упростил обмен валют

Национальный банк упрощает проведение банками и другими финансовыми учреждениями операций по обмену валют.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора, ссылаясь на соответствующее постановление правления НБУ.

Документом внесены изменения в "Инструкцию о порядке организации и осуществления валютно-обменных операций на территории Украины".

Во-первых, Национальный банк отменяет требование оформления двух бумажных версий квитанции об осуществлении такой операции.

"В дальнейшем банки смогут оформлять квитанции о валютно-обменной операции не только в бумажной форме, но и в электронном виде. Также по соглашению клиента банк будет иметь возможность не оформлять клиенту бумажный документ", – пояснили в НБУ.

В свою очередь, другие финансовые учреждения, осуществляющие обмен валют, пока обязаны оформлять два бумажных экземпляра квитанции и два бумажных расчетных документа, который печатается регистратором расчетных операций.

"В дальнейшем они будут оформлять для клиентов валютно-обменные операции только одним документом – документом, который печатается РРО. Соответственно, они не будут выдавать клиентам квитанцию ​​об осуществлении валютно-обменной операции", – сказано в сообщении.

При этом, как отметили в НБУ, и банки, и финансовые учреждения не будут требовать подпись клиента на квитанции или документе РРО, если сумма валютно-обменной операции будет меньше 150 тыс грн.

Во-вторых, Национальный банк предоставляет возможность банкам и финансовым учреждениям проводить валютно-обменные операции через платежные устройства.

"После доработки этими учреждениями программного обеспечения платежного устройства физические лица смогут не только продавать, но и покупать наличные иностранной валюты с использованием этих устройств", – сообщают в Нацбанке.

В-третьих, банки и финансовые учреждения получат возможность оформлять отчетную документацию по валютно-обменным операциям в виде электронного документа.

В Нацбанке отмечают, что для внедрения новых требований финансовым учреждениям предоставлен шестимесячный переходный период.

В течение второго полугодия текущего года они будут оформлять валютно-обменные операции по порядку, действовавшему до сих пор.

Проводить валютно-обменные операции по новым правилам они начнут с 1 января 2019 года.

Экономическая правда