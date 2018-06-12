Украинские банки должны иностранным кредиторам 6 миллиардов долларов

Внешний долг украинских банков сокращается на треть уже три год подряд и на конец 2017 года составил 6,2 миллиарда долларов.

Об этом сообщил директор департамента финансовой стабильности НБУ Виталий Ваврищук на пресс-конференции, посвященной отчету по финстабильности, передает FinClub.



"Банки все больше привлекают средства на внутреннем рынке и возвращают внешние заимствования. На сегодня внешний долг банковского сектора приблизился к отметке в 6 млрд долларов", — сказал он.



По словам Виталия Ваврищука, половина от этой суммы – кредиты международных финансовых организаций украинским госбанкам, еще 14% — межбанковские кредиты банкам с российским государственным капиталом.



Одни из крупнейших выплат предстоят в ближайшие два года.



"В следующем году запланированы достаточно большие погашения части еврооблигаций Укрэксимбанка и Ощадбанка. По нашему мнению, график погашения будет выполнен в полной мере", — заявил Виталий Ваврищук.



Самые крупные выплаты по внешнему долгу приходятся на 2019 год. Тогда банки суммарно должны будут вернуть 1,5 млрд долларов.

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Экономическая правда