Две трети денег "на гречку" получают провластные депутаты

За последние 10 лет две трети общего объема субвенций на социально-экономическое развитие были распределены в пользу регионов, где местные власти близкb к правящей коалиции.

Об этом говорится в статье на Экономической правде.

Регрессионный анализ подтвердил, что существует политическое влияние при распределении субвенций на регионы.

"Если большинство депутатов облсовета принадлежали к партии, входящей в коалицию в ВРУ, то это увеличивает размер субвенции на социально-экономическое развитие, выделенной на эту область на 31,69 гривни на 1 человека", - говорится в статье.

"Также проведение парламентских или местных выборов в Украине увеличивает размер субвенции на 1 человека в 52,73 гривни", - добавляет автор.

"За последние 10 лет через субвенцию на социально-экономическое развитие "оранжевые", "бело-голубые" политики и политики "по-новому" направили на поддержку "своих" областей почти 20 млрд грн или две трети общего объема субвенции", - сообщается в статье.

Напомним, в 2005 году впервые была введена субвенция на социально-экономическое развитие. Общий объем субвенции за 2007-2017 годы составил 28,4 млрд грн.

Субвенция - это денежная помощь местным бюджетам из государственного на конкретно определенные цели. Если средства местные бюджеты не тратят, они возвращаются в бюджет государства.

С 2006 года и до сих пор распределение субвенции происходит на усмотрение политиков.

Напомним, экс-министр финансов Александр Данилюк заявил, что на него осуществлялось давление с требованием поддержать программу "Субвенции на социально-экономическое развитие регионов".

"В переводе на человеческий язык это - раздача денег на проекты депутатов-мажоритарщиков. Это - политическая коррупция, в народе - "гречка", - заявил тогда министр.

Подробнее читайте в статье на Экономической правде: Школа от депутата, или Как покупают избирателей за их же деньги

Экономическая правда