Украинская черешня может появиться на рынке Китая

В Украине начала работу миссия Китайской Народной Республики по оценке системы государственного контроля за производством черешни.

Об этом сообщает пресс-служба Госпотребслужбы.

"Во время работы миссии КНР в Украине будет сделан анализ фитосанитарного риска во время экспорта украинской черешни в КНР, а также отработан проект протокола фитосанитарных требований на экспорт этой продукции на китайский рынок", - говорится в сообщении профильной службы.

Представители КНР посетят Запорожскую, Херсонскую и Днепропетровскую области, где ознакомятся с особенностями выращивания, хранения, пакетирования черешни и фитосанитарными процедурами, осуществляемыми территориальными органами Госпотребслужбы при проведении контроля в рамках формирования экспортных партий черешни.

Заместитель министра аграрной политики и продовольствия по вопросам европейской интеграции Ольга Трофимцева подчеркнула важность для Украины углубления сотрудничества с Китаем в агропромышленном секторе, в частности в сфере торговли сельскохозяйственной продукцией.

По ее словам, сейчас украинские фрукты и ягоды поставляются в более чем 30 стран мира, в том числе в страны ЕС, и спрос на них постоянно растет. Это свидетельствует о признании украинской продукции международными партнерами, высоких стандартах ее производства и доверии к системе госконтроля за производством продуктов садоводства в Украине.

"Считаю этот визит ярким примером эффективной работы обеих стран в направлении диверсификации двусторонней торговли в аграрной сфере", - подчеркнула Трофимцева.

Стороны выразили надежду на плодотворную работу миссии КНР, что является предпосылкой для открытия рынка Китая для украинской черешни.

Миссия Китайской Народной Республики будет работать в Украине до 15 июня 2018 года.

Экономическая правда