Уровень радиоактивности украинского молока превышает норму — The Independent

В некоторых регионах Украины уровень радиоактивного загрязнения молока превышает норму в пять раз.

Об этом говорится в исследовании лабораторий в Университете Эксетера и Украинского института сельскохозяйственной радиологии, сообщил The Independent.

Ученые отобрали коровье молоко с частных ферм и домов в Ровенской области, на территории, расположенной в 200 км от места аварии на Чернобыльской АЭС, которая произошла в 1986 году.

Результаты показали, что уровень содержания радиоактивного соединения цезия был превышен в 6 образцах из 14 для взрослых, а для детей – в 8.

"Спустя более чем 30 лет после Чернобыльской катастрофы люди до сих пор подвергаются воздействию радиоактивного цезия, употребляя пищевые продукты, в том числе молоко местного производства в регионах Украины,которые пострадали от этой аварии", – подчеркнула доктор Ирина Лабунская из Эксетерского университета.

Она добавила, что уровень загрязнения почвы не превышает норму, а вот в продуктах он накапливается.

"Жители этих сел хронически подвергаются радиоактивности. Это создает опасность для здоровья почти для каждого органа в организме человека. Особенно это влияет на детей", – сказала Лабунская.

Эксперты предупреждают, что загрязнение молока по-прежнему будет превышать норму в некоторых частях Украины до 2040 года.

Эту проблему смогут решить защитные меры, предусматривающие введение коровам специального препарата – "Ферроцина" (препарат для выведения радионуклидов).