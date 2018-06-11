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Межбанк: евро продолжает укрепляться

Понедельник, 11 июня 2018, 17:05
 

11 июня котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,09-26,11 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 17:00 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,09-26,11 гривни;

Евро - 30,80-30,82 гривни;

Российский рубль - 0,4171-0,4176 гривни.

Напомним, 11 июня котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 11:00 установились на уровне 26,08-26,10 гривни за доллар.

Экономическая правда

межбанк
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Экономическая правда
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