Межбанк: евро продолжает укрепляться
Понедельник, 11 июня 2018, 17:05
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11 июня котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,09-26,11 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 17:00 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 26,09-26,11 гривни;
Евро - 30,80-30,82 гривни;
Российский рубль - 0,4171-0,4176 гривни.
Напомним, 11 июня котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 11:00 установились на уровне 26,08-26,10 гривни за доллар.
Экономическая правда