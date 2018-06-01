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Гривня на межбанке стабилизировалась

Пятница, 1 июня 2018, 17:17
 

1 июня котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,12-26,14 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 17:00 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,12-26,14 гривни;

Евро - 30,48-30,50 гривни;

Российский рубль - 0,4189-0,4195 гривни.

Напомним, 1 июня котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 11:00 установились на уровне 26,10-26,12 гривни за доллар.

Экономическая правда

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