Гривня на межбанке стабилизировалась

1 июня котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,12-26,14 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 17:00 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,12-26,14 гривни;

Евро - 30,48-30,50 гривни;

Российский рубль - 0,4189-0,4195 гривни.

Напомним, 1 июня котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 11:00 установились на уровне 26,10-26,12 гривни за доллар.

Экономическая правда