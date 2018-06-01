Гривня на межбанке стабилизировалась
Пятница, 1 июня 2018, 17:17
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1 июня котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,12-26,14 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 17:00 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 26,12-26,14 гривни;
Евро - 30,48-30,50 гривни;
Российский рубль - 0,4189-0,4195 гривни.
Напомним, 1 июня котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 11:00 установились на уровне 26,10-26,12 гривни за доллар.
Экономическая правда