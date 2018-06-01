Львов получил средства на решение проблемы с мусором

Европейский банк реконструкции и развития и международные доноры выделили Львову 35 миллионов евро для рекультивации полигона твердых бытовых отходов в Грибовичах.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что 25 млн евро из указанных средств будут предоставлены на кредитных условиях сроком на 13 лет (начиная с 2018 года) и еще 10 млн евро будут предоставлены на условиях безвозвратного гранта.

Средства направят на рекультивацию Грибовичской свалки и строительство во Львове завода по механико-биологической переработке отходов.

Предполагается, что город внедрит современные подходы ко вторичной переработке и управлению отходами.

"В этом году планируем начать строительство завода, срок реализации - два года. Рекультивация полигона - более длительный процесс, он займет до пяти лет", - отметил Андрей Садовый, мэр Львова.

Он добавил, что участок под строительство завода уже выделен. Участок находится на территории очистительных сооружений по ул. Пластовая.