Минфин предлагает упростить использование кассовых аппаратов

Министерство финансов наработало решения, которые упрощают использование кассовых аппаратов и инициирует пилотный проект регистрации и эксплуатации новейших моделей.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Соответствующие проекты актов было принято правительственного комитета 31 мая и будут вынесены на утверждение Правительства на следующей неделе.

Это означает, что отныне для регистрации расчетов можно будет использовать мобильные телефоны, планшеты, ноутбуки и другие средства коммуникации.

Пилотный проект разрешит исследовать инновационные разработки в сфере регистрации расчетных операций (РРО) и исследовать применение новейших моделей РРО.

Отмечается, что проект позволит расширить перечень имеющихся моделей и функций, сможет демонополизировать рынок РРО, упростить условия для использования РРО, уменьшить затраты на их приобретение, стимулировать предпринимателей к применению РРО.

Кроме того, наработан проект постановления "О внесении изменений в порядок технического обслуживания и ремонта регистраторов расчетных операций", который вводит механизм обмена информацией в электронном виде при вводе в эксплуатацию, техническом обслуживании и ремонте РРО через центры сервисного обслуживания.

Напомним, в мае 2017 года премьер-министр Владимир Гройсман поручил внести предложения изменений в законодательство или постановления правительства с целью упрощения системы содержания расчетных кассовых аппаратов.

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Экономическая правда