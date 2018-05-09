Иран может начать поставки собственного сорта нефти – Reuters

Иран может начать поставки собственного сорта нефти West Karoun в мае-июне 2018 года в связи с санкциями против страны.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.



Отмечается, что Иран уже отправил образцы своей нефти потенциальным клиентам.

"Первые поставки West Karoun будут происходить по краткосрочным контрактам, так как качество нефти до конца еще не установлено", - заявил источник.

Другой источник также отметил, что нефть марки West Karoun является новой продукцией, поэтому необходимо подождать, пока ее качество стабилизируется.



Новый сорт ранее уже получали некоторые клиенты.

Напомним, президент США Дональд Трамп официально заявил, что США выйдут из Совместного всеобъемлющего плана действий так называемой иранской ядерной сделки и подписал распоряжение о возобновлении санкций против Ирана.

Экономическая правда