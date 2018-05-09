На Нацбанк подали фиктивный иск от имени члена Совета НБУ
Среда, 9 мая 2018, 10:50
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Иск был подан к главе НБУ Якову Смолию, замглавы НБУ Катерине Рожковой, главе Совета НБУ Богдану Данилишину, другим членам Совета Вере Рычаковской, Василию Фурману, Елене Щербаковой, Тимофею Милованову и Николаю Каленскому.
Неизвестные от имени члена Совета НБУ Виктора Козюка подали в суд на членов правления и Совета Нацбанка.
Об этом сообщает Finclub.
Отмечается, что член Совета НБУ Виктор Козюк опроверг свое причастие к подаче иска.
7 мая Тернопольский городской районный суд Тернопольской области получил исковое заявление от Козюка Виктора Валериевича (ФИО истца совпадает с ФИО члена Совета НБУ).
Иск был подан к главе НБУ Якову Смолию, замглавы НБУ Катерине Рожковой, главе Совета НБУ Богдану Данилишину, другим членам Совета Вере Рычаковской, Василию Фурману, Елене Щербаковой, Тимофею Милованову и Николаю Каленскому.
В гражданском иске указано требование "выполнить обязательства, совершить действия в натуре и прекратить действия, которые нарушают права".