Все разделы
Укр / Рус

На Нацбанк подали фиктивный иск от имени члена Совета НБУ

Среда, 9 мая 2018, 10:50
 

Неизвестные от имени члена Совета НБУ Виктора Козюка подали в суд на членов правления и Совета Нацбанка.

Об этом сообщает Finclub.

Отмечается, что член Совета НБУ Виктор Козюк опроверг свое причастие к подаче иска.

7 мая Тернопольский городской районный суд Тернопольской области получил исковое заявление от Козюка Виктора Валериевича (ФИО истца совпадает с ФИО члена Совета НБУ).

Иск был подан к главе НБУ Якову Смолию, замглавы НБУ Катерине Рожковой, главе Совета НБУ Богдану Данилишину, другим членам Совета Вере Рычаковской, Василию Фурману, Елене Щербаковой, Тимофею Милованову и Николаю Каленскому.

В гражданском иске указано требование "выполнить обязательства, совершить действия в натуре и прекратить действия, которые нарушают права".

НБУ
powered by lun.ua
Материалы по теме
Украинцы активно несут деньги в банки - НБУ 8 мая 2018, 16:38
Украинские банки за квартал получили почти 9 миллиардов прибыли 8 мая 2018, 14:41
Чего ожидать от банков: основные тренды 2018 8 мая 2018, 11:01
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте