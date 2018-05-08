Финал Лиги чемпионов: АМКУ проверит гостиницы из-за заоблачных цен

Киевское территориальное отделение Антимонопольного комитета Украины начало официальный мониторинг гостиниц Киева из-за информации о росте цен перед финалом Лиги чемпионов.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Киевского управления АМКУ Алексей Хмельницкий.

"Из-за ажиотажа, вызванного сообщениями о повышении цен отелей на период проведения финала Лиги чемпионов, Киевское территориальное отделение АМКУ начало официальный мониторинг рынка предоставления гостиничных услуг в столице", - сообщил он.

По его словам, сейчас слишком рано говорить о возможном сговоре или даже открытии дела - информации недостаточно.

"Я лично надеюсь, что цены стабилизируются благодаря рыночным механизмам, ведь спрос движет не только ценой, но и предложением. Поднятие цен во время спортивных событий - обычная практика для рыночных отношений, но подъем на сотни процентов - ненормальная ситуация", - написал Хмельницкий.

В Киеве 26 мая пройдет финал Лиги чемпионов УЕФА (Union of European Football Associations - спортивная организация, управляющая футболом в Европе и некоторых западных регионах Азии) по футболу.

По оценкам экспертов, стоимость размещения в гостиницах столицы в период проведения чемпионата выросла в десятки раз, а заполняемость столичных отелей составит почти 100%.

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Экономическая правда