Окружение нардепа от БПП стало владельцем вертолетной площадки Януковича — СМИ

Доверенное лицо нардепа от "Блока Петра Порошенко" Максима Ефимова стало новым владельцем вертолетной площадки экс-президента Виктора Януковича в Киеве.

Об этом сообщает Bihus.info.

Британская фирма "FINEROAD BUSINESS LLP", которая через ООО "Амадеус Ко" владеет выставочным центром "Парковый", сменила владельца.

В декабря 2017 года им стал уроженец Краматорска Сергей Московский, приближенный к народному депутату от БПП Максиму Ефимову.

Сергей Московский работает в Германии директором торгового представительства украинского завода "Энергомашспецсталь".

Президентом и акционером этого завода является народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Максим Ефимов.

Нардеп Ефимов рассказал, что 20 лет знает Сергея Московского и это человек, которому он доверяет. Политик настаивает, что "Парковый" приобрел именно Московский. Однако признал, что сам планировал купить комплекс с вертолетной площадкой.

Сейчас имущество фирмы "Амадеус Ко" арестовано и по решению суда передано в управление государственному предприятию "Финансирование инфраструктурных проектов". Но за 9 месяцев после вынесения решения ГП так и не начало управлять КВЦ "Парковый".

До Сергея Московского фирмой "FINEROAD BUSINESS LLP" владел Яшар Ходжаев. Это фамилию можно встретить в деле о банке Александра Януковича. По версии следствия он был одним из звеньев преступной схемы для легализации украденных денег Януковичем.

Московский также стал юридическим владельцем крымского бизнеса Максима Ефимова. С августа 2017 года на него было переписано 4 ветряные фермы, которые до этого входили в корпорацию "Ветряные парки Украины".

25% этой корпорации принадлежат Максиму Ефимову.

Еще одна фирма Ефимова "Домкрымстрой", с земельными активами на оккупированном полуострове, в декабре 2017 года была переписана на Московского.

Ранее СМИ сообщали, что КВЦ "Парковый" вместе с вертолетной площадкой до сих пор могут контролировать люди, связанные с экс-президентом Виктором Януковичем.

Вечером 16 октября 2017 года представители "Национального корпуса", "Свободы" и "Правого сектора" заявили, что взяли здание вертолетной площадки экс-президента Виктора Януковича на Парковой дороге в Киеве под свой контроль.



Участники бессрочной акции требуют вернуть здание в собственность, провести открытый конкурс по целевому назначения сооружения, провести независимую и открытую оценку всего комплекса, а также "ввести действенный механизм, по которому украденные средства, вложенные в здание, начнут приносить пользу обществу".



27 октября представители националистических сил выступили с повторным заявлением, что КВЦ "Парковый" контролируется фирмой "Амадеус", причастной к "Семье" Януковича.

Расследование программы "Схемы" выяснило, что указанное частное имущество по решению суда должно перейти не в собственность, как заявлял президент Петр Порошенко, а в оперативное управление государства.

Право оперативного управления для организации охраны, ответственного хранения, проведения текущих ремонтов, обслуживания и поддержания имущества в надлежащем состоянии суд передал госпредприятию "Финансирование инфраструктурных проектов".