Межбанк: гривня торгуется в пределах 26,23 за доллар

8 мая котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 10:00 установились на уровне 26,19-26,24 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 11:00 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,20-26,23 гривни;

Евро - 31,21-31,25 гривни;

Российский рубль - 0,4158-0,4168 гривни.

Напомним, Национальный банк повысил официальный курс гривни к доллару на 1 копейку, установив его на 8 мая на уровне 26,29 гривни.

Экономическая правда