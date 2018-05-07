Снятие моратория на землю поможет быстро "завести" экономику Украины — Всемирный банк

Мораторий на продажу земли сельскохозяйственного значения обходится экономике Украины в миллиарды долларов потерянной производительности и отчислений в бюджет.

Об этом заявила в интервью Bloomberg Сату Кахконен, директор Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы.

"Безусловные преимущества украинской экономики не реализованы из-за моратория. Агросектор, который является лидером экспорта подсолнечного масла, сформированный при Советском Союзе, сейчас не может развиваться и сдерживать коррупцию", - говорит Кахконен.

Она отметила, что почти 6,9 млн землевладельцев (а это каждый шестой украинец - ред) получают самую низкую арендную плату за землю в Европе, при том, что качество украинских почв одно из лучших в мире.

В материале говорится, что правительство боится репутационных рисков накануне выборов в 2019 году, поэтому и не устанавливает правил на рынке земли.

Вторая причина - это лоббизм некоторых чиновников и бизнесменов, которые используют "status quo" на землю для непрозрачного использования с/х угодий за низкую арендную плату.

"Политики видят тезис о моратории на "защиту крестьян" как средство для получения избирательных дивидендов", - сказал Максим Мартынюк, первый заместитель министра аграрной политики.

"Народ удовлетворяется мифами о рисках отмены моратория и боится ошибок, как и во время приватизации в 1990-х годах", - добавил он в интервью Bloomberg

Всемирный банк прогнозирует, что цены на продажу земли вырастут до 3-3,5 тыс долларов за га по сравнению с 1-1,5 тыс долларов, которые действуют в настоящее время.

Как известно, 7 декабря прошлого года Рада продлила мораторий на продажу земли.

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