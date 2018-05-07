Рейтинг интернет-сайтов: Facebook - единственная соцсеть в ТОП-10

В апреле 2018 года социальная сеть Facebook.com стала единственной соцсетью, вошедшей в ТОП-10 по популярности среди интернет-сайтов в Украине.

Об этом свидетельствуют данные исследования Kantar TNS CMeter, проведенного компанией Kantar TNS, передает "Интерфакс-Украина".

Согласно пресс-релизу, Facebook.com занимает третье место с охватом аудитории 65,38%. Лидируют же интернет-поисковик Google.com с охватом в 98,18%, и Youtube.com с 80,1% охватом аудитории.

При этом запрещенные весной 2017 года в Украине российские интернет-сервисы и социальные сети имеют достаточное для попадания в ТОП-25 популярных сайтов: Vk.com (29,98%) – 11 место, Yandex.ua (22,89%) – 13 место, Mail.ru (20,74%) – 14 место, и Odnoklassniki.ru (15,86%) – 23 место.



Данные Kantar TNS CMeter, desktop интернет-пользователи в возрасте 14-70 лет, n = 5000.



Исследование CMeter объединяет данные из 3-х источников: Site-centric- счетчики, интегрированные в сайты. На данный момент в измерении есть около 250 сайтов, из них около 30 с фиксацией видео. Frame-centric- счетчики установлены не на сайте, а в фрейме баннерной сети.

На данный момент в измерении более 2500 сайтов. User-centric- панель охватывает около 5000 респондентов ежедневно, наряду со стандартными показателями (hits, охват, социально-демографические и т.д. показатели по всем сайтам, с которыми контактировали респондента), также фиксирует контакт панелистов с контентом.

Данные из всех источников объединяются в режиме реального времени, что гарантирует отсутствие потерь в данных.