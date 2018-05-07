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В Украине стало больше миллионеров. Самому младшему - 7 лет

Понедельник, 7 мая 2018, 12:01

Доходы в размере более 1 млн гривен, полученные в 2017 году, задекларировали 4,063 тысяч плательщиков.

Об этом сообщил и.о. председателя Государственной фискальной службы Мирослав Продан, передает пресс-служба ведомства.

"По сравнению с соответствующим периодом прошлого года количество нынешних миллионеров выросло на 16%, или на 559 человек. При этом один гражданин задекларировал доход в размере более 1 млрд гривен", - отметил Продан.

Как рассказал глава ГФС, наибольшее количество миллионеров – 2,270 тысяч составляют граждане в возрасте от 45 лет и выше.

Среди возрастной категории от 30 до 45 лет - 1,605 тысяч миллионеров, до 30 лет - 188. В то же время самому молодому налогоплательщику исполнилось 7 лет (г. Черкассы), а самому старшему - 99 лет (г. Киев).

"Почти 44% от общего количества миллионеров состоят на налоговом учете в Киеве - 1,816 тысяч человек. Среди лидеров также Харьковская - 299, Днепропетровская - 269, Киевская - 275 и Одесская - 207 области", - сообщил Продан.

Экономическая правда

ГФС
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