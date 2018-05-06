Крупный европейский производитель обуви откроет 50 магазинов в Украине

Компания Adler International, развивающая сеть франчайзинговых обувных магазинов CCC, продала часть магазинов в Польше и на вырученные средства планирует развивать сеть магазинов в Украине.

Об этом сообщили в компании, передает агентство "Интерфакс-Украина".

Так, Adler International продал 41 магазин под брендом CCC в Польше за 68,5 млн злотых (около 507 млн грн).

"В соответствии с соглашением, продавец (Adler International – ред.) намеревается использовать часть средств, полученных от продажи торговой сети, на ускорение расширения франчайзинговых магазинов CCC в Украине и до 2021 года открыть 50 новых магазинов CCC", - говорится в сообщении.

По информации компании, валовая прибыль покупаемой торговой сети в 2017 году составила 18,5 млн злотых (136,9 млн грн).

Компании заключили сделку 11 апреля. По информации CCC, сделка является следующим этапом реализации стратегии CCC S.A. Capital Group по развитию сети продаж.

Компания CCC S.A. является одним из крупнейших производителей обуви в Европе, а также крупным игроком электронной торговли на рынке обуви в Центральной и Восточной Европе. Группа CCC владеет около 1 тыс. магазинов площадью 550 тыс. кв. м в 19 странах Европы и за ее пределами, имеет собственную фабрику по производству кожаной обуви. Ежегодные продажи сети составляют 50 млн пар обуви.

Акции компании котируются на Варшавской фондовой бирже.

В Украине сеть обувных магазинов польского бренда CCC развивает львовская компания ЦЦЦ Украина. Ранее она заявила о планах открыть до 15 новых торговых точек в Украине в 2018 году.