Гривня на межбанке теряет позиции
Пятница, 4 мая 2018, 12:19
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4 мая котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 12:15 установились на уровне 26,33-26,36 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 12:15 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 26,33-26,36 гривни;
Евро - 31,51-31,54 гривни;
Российский рубль - 0,4155-0,4163 гривни.
Напомним, 3 мая котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,20-26,23 гривни за доллар.
Экономическая правда