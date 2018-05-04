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Гривня на межбанке теряет позиции

Пятница, 4 мая 2018, 12:19

4 мая котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 12:15 установились на уровне 26,33-26,36 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 12:15 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,33-26,36 гривни;

Евро - 31,51-31,54 гривни;

Российский рубль - 0,4155-0,4163 гривни.

Напомним, 3 мая котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,20-26,23 гривни за доллар.

Экономическая правда

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