Каждая депутатская семья в среднем владеет 6 компаниями — исследование

С 423 народными депутатами и их семьями связаны 2423 юридических лица.

Об этом говорится в исследовании ОО "Антикоррупционный штаб".

То есть, в среднем одна депутатская семья владеет или совладеет шестью компаниями.

По мнению экспертов, депутаты инвестируют в выборы, чтобы после избрания не только "отбить" потраченные деньги, но и заработать в разы больше.

Один из самых распространенных способов отработать инвестированные в избирательную кампанию средства - победы на публичных закупках.

"Так, за последний год депутатские семьи выиграли 12,5 тысячи тендеров на общую сумму более 4 миллиарда гривен", - говорится в исследовании.

Также сообщается, что три четверти публичных закупок выигрывают компании, принадлежащие экс-регионалам.

"Среди топ-10 нардепов, которые зарабатывают на закупках больше всего: Степан Ивахив - 1,6 млрд грн, Алексей Билый, Вячеслав Богуслаев и Юлия Левочкина около 450 млн каждый, также по 200 млн заработали Александр Герега, Максим Ефимов и Сергей Левочкин" , - добавляют в "Антикоррупционном штабе".

Там также надеются, что результаты их исследований будут полезны работникам Генпрокуратуры и НАБУ.

В ОО уточняют, что в исследовании речь идет не о прямых заработках депутатов, а о суммах тендеров, выигранных компаниями, которые депутаты указали в своих декларациях. Указанные суммы могут не быть непосредственным заработком самих народных депутатов.

Кроме того, доля собственности депутатов в компаниях, в том числе акционерных может быть частичной.

Экономическая правда