Гривня на межбанке стабилизировалась
Четверг, 31 мая 2018, 17:10
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31 мая котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,11-26,13 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 17:00 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 26,11-26,13 гривни;
Евро - 30,42-30,44 гривни;
Российский рубль - 0,4189-0,4195 гривни.
Напомним, 31 мая котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 10:55 установились на уровне 26,11-26,13 гривни за доллар.
Экономическая правда