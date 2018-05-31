Гривня на межбанке стабилизировалась

31 мая котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,11-26,13 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 17:00 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,11-26,13 гривни;

Евро - 30,42-30,44 гривни;

Российский рубль - 0,4189-0,4195 гривни.

Напомним, 31 мая котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 10:55 установились на уровне 26,11-26,13 гривни за доллар.

Экономическая правда