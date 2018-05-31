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В Киеве в очередной раз перенесли аукцион по строительству метро до Виноградаря

Четверг, 31 мая 2018, 14:44
 

"Киевский метрополитен" из-за отсутствия предложений уже в пятый раз перенес аукцион на строительство участка Сырецко-Печерской линии, который должен соединить станцию "Сырец" и Виноградарь.

Об этом свидетельствует тендерное предложение, обнародованное в системе ProZorro, передает delo.ua.

Изначально аукцион должен был состояться 27 марта, однако позже переносился — сначала на 7 мая, потом — на 29 мая, 19 июня и 4 июля.

Согласно нынешней информации, аукцион состоится 15 августа. Период подачи тендерных предложений — до 10 июля.

При этом снизилась ориентировочная цена закупки — если изначально заявлялась стоимость в 6,322 млрд гривен с шагом в 0,5%, то сейчас решением тендерного комитета заявленная цена закупки — 5,993 млрд гривен.

Согласно проекту, планируется построить участок от станции "Сырец" до станции "Проспект Правды" с двумя станциями ("Мостицкая", "Проспект Правды") и участком вилочного ответвления в сторону станции "Виноградарь" (первая очередь строительства).

Сумма тендерного обеспечения, как и минимальный шаг цены, составляет 31,6 млн грн.

В Киевском метрополитене рассчитывают, что победитель конкурса построит необходимую часть метро за три года — до апреля 2021 года.

Как сообщалось ранее, депутаты Киевского городского совета заложили в бюджет города на строительство метро на Виноградарь 2,5 млрд грн.

Еще в марте депутаты Киевсовета предоставили разрешения на разработку проекта землеустройства по отводу земельных участков КП "Киевский метрополитен" под строительные площадки для прокладки метро на Виноградарь.

метрополитен Киев
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