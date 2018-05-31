К 2030 году число электромобилей в мире вырастет более чем в 40 раз

К 2030 году число электромобилей на дорогах мира достигнет 125 млн единиц по базовому сценарию, однако скорость перехода на них будет во многом зависеть от государственной политики в разных странах.

Об этом говорится в опубликованном в среду прогнозе Международного энергетического агентства, передает "Интерфакс-Украина".

Как отмечается, в 2017 году количество электромобилей в мире подскочило на 54% - примерно до 3,1 млн машин.

При самом оптимистичном сценарии, если мир будет активнее бороться с изменениями климата и автомобилестроительные концерны смогут быстрее добиться экономии масштаба при производстве электромобилей, их общее число к 2030 году может возрасти и до 220 млн машин.

Вместе с тем электродвигатели на автотранспорте в ближайшие два десятилетия не смогут вытеснить традиционные двигатели внутреннего сгорания.

Ранее сообщалось, что электромобили могут стать дешевле автомобили с двигателем внутреннего сгорания до 2025 года.

Экономическая правда