К 2030 году число электромобилей в мире вырастет более чем в 40 раз
К 2030 году число электромобилей на дорогах мира достигнет 125 млн единиц по базовому сценарию, однако скорость перехода на них будет во многом зависеть от государственной политики в разных странах.
Об этом говорится в опубликованном в среду прогнозе Международного энергетического агентства, передает "Интерфакс-Украина".
Как отмечается, в 2017 году количество электромобилей в мире подскочило на 54% - примерно до 3,1 млн машин.
При самом оптимистичном сценарии, если мир будет активнее бороться с изменениями климата и автомобилестроительные концерны смогут быстрее добиться экономии масштаба при производстве электромобилей, их общее число к 2030 году может возрасти и до 220 млн машин.
Вместе с тем электродвигатели на автотранспорте в ближайшие два десятилетия не смогут вытеснить традиционные двигатели внутреннего сгорания.
Ранее сообщалось, что электромобили могут стать дешевле автомобили с двигателем внутреннего сгорания до 2025 года.
Экономическая правда