Американская компания российского экс-нардепа обещает инвестировать в Украину

Американская компания Trident Acquisitions, созданная экс-нардепом российской Госдумы Ильей Пономарёвым, вышла на IPO и собирается инвестировать в Украину.

Об этом основатель компании написал на своей странице в Facebook.

"Вчера наконец в полную силу запущен проект, над которым я работал последние четыре года – с того момента, как для меня оказалась закрыта Россия. Вчера созданная мной с моими друзьями и партнерами два года назад компания Trident Acquisitions сделала IPO на бирже NASDAQ (под символом TDACU)", - написал он.

Отмечается, что Trident Acquisitions Corp. – компания, зарегистрированная в США для осуществления инвестиций в природные ресурсы, прежде всего газ и нефть, Восточной Европы (Украина, Польша, Румыния) и Черноморского бассейна за счет продажи своих акций инвесторам.

По словам Пономарёва, Trident Acquisitions - специальная инвестиционная компания (SPAC), которая изначально создана в качестве публично торгуемой.

В отличие от инвестиционных фондов, которые создаются на определенный срок и обычно покупают по отдельности несколько пакетов акций в других частных компаниях без их преобразования, Trident ищет одно предприятие, с которым он должен осуществить слияние, вывести тем самым последнюю на биржу, чтобы потом уже объединенная компания начала инвестировать в конкретные проекты развития.

"Сейчас все собранные нами деньги депонированы на счету компании, но не могут быть использованы ни для чего другого, кроме как осуществления инвестиций", - отметил он.

По словам основателя, основная идея Trident – принесение американского капитала и технологий в восточноевропейские проекты природных ресурсов, финансовая поддержка обретения регионом энергетической независимости. Приоритетное внимание Trident будет уделять проектам на территории Украины.

"Я убежден, что современная Украина – одна из самых экономически недооцененных стран мира. Война с Россией, отсутствие развитых инвестиционных механизмов и внутреннего фондового рынка отсекают от страны целый пласт инвесторов, которые могли бы принести в национальную экономику значимые инвестиционные ресурсы", - отметил Пономарёв.

По словам основателя, Trident станет первой компанией, торгующейся на NASDAQ, опирающейся преимущественно на украинский промышленный потенциал, и может стать крупнейшим со времен Майдана пришедшим в страну промышленным инвестором.

"И да – во время презентации компании инвесторам мы много говорили с международными финансовыми структурами об их взгляде на проблемы страны, и не верьте скептикам - люди готовы рисковать деньгами, несмотря ни на какие войны, когда видят понятные им механизмы инвестирования и отсутствие у менеджмента порочных олигархических связей. А для Украины, в свою очередь, сейчас нет ничего важнее иностранных инвестиций, и с политической, и с экономической точки зрения", - резюмировал он.

Подробнее о планах компании читайте в ближайшее время в интервью с Ильей Пономарёвым на ЭП.

Экономическая правда