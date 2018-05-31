Официальный курс: гривня ослабла к доллару и евро

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 4 копейки, установив его на 31 мая на уровне 26,13 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 30,40 гривни.

За 10 российских рублей дают 4,1755 гривни.

Напомним, 30 мая котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,10-26,13 гривни за доллар.

Экономическая правда