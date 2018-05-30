Все разделы
Укр / Рус

В Украине на аукционе продадут арестованный российский Boeing

Среда, 30 мая 2018, 20:40
 

Система электронных торгов арестованным имуществом, которая подчиняется Министерству юстиции, объявила о продаже арестованного российского самолета Boeing D737/524.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СЕТАМ.

Стартовая цена составляет 35,99 млн гривен.

Самолет арестовали за долги российской авиакомпании "Трансаэро" за обслуживание и стоянку в международном аэропорту "Киев". Долг составлял 625 тысяч долларов.

Согласно информации директора СЕТАМ Виктора Вишнева, это один из первых лотов, выставленных в системе частным исполнителем.

"Это очень выгодное предложение как для отечественных, так и для иностранных авиакомпаний. Самолет уже в Украине, отсутствуют транспортные расходы", - сообщил Вишнев.

Согласно сообщению, последняя дата эксплуатации самолета - октябрь 2015 года.

Экономическая правда

Boeing
powered by lun.ua
Материалы по теме
Ryanair заказал 25 Boeing повышенной вместимости 26 апреля 2018, 17:01
Компанию Boeing атаковал вирус WannaCry 29 марта 2018, 12:25
SkyUp: Мы покупаем Boeing, а не берем в лизинг 21 марта 2018, 13:35
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте