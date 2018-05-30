В Украине на аукционе продадут арестованный российский Boeing

Система электронных торгов арестованным имуществом, которая подчиняется Министерству юстиции, объявила о продаже арестованного российского самолета Boeing D737/524.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СЕТАМ.

Стартовая цена составляет 35,99 млн гривен.

Самолет арестовали за долги российской авиакомпании "Трансаэро" за обслуживание и стоянку в международном аэропорту "Киев". Долг составлял 625 тысяч долларов.

Согласно информации директора СЕТАМ Виктора Вишнева, это один из первых лотов, выставленных в системе частным исполнителем.

"Это очень выгодное предложение как для отечественных, так и для иностранных авиакомпаний. Самолет уже в Украине, отсутствуют транспортные расходы", - сообщил Вишнев.

Согласно сообщению, последняя дата эксплуатации самолета - октябрь 2015 года.

Экономическая правда