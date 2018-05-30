"Нафтогаз" будет покупать газ у частных украинских компаний

НАК "Нафтогаз Украины" намерен в июне 2018 года осуществить тестовую закупку природного газа собственной добычи у частных газодобывающих предприятий Украины.

Об этом говорится в сообщении на сайте НАК.

Как отмечается, цена закупки природного газа собственной добычи в июне этого года составит 6,9 тыс грн за 1000 куб. м (без НДС).

"Цена закупки природного газа собственной добычи в июне текущего года составит 6 900,00 грн за тыс. Куб. м без НДС при его приобретении на виртуальной торговой точке", - сообщает НАК.

Кроме того, НАК на своем сайте разместила примерный договор купли-продажи природного газа и перечень необходимых документов.

Так, вместе с проектом договора купли-продажи природного газа продавец должен предоставить в НАК копии, заверенные в установленном порядке, и/или оригиналы, в частности, опросник и структуру собственности с сопроводительным письмом, устав предприятия, выписку из ЕГРПО, из реестра плательщиков НДС, приказ о назначении на должность руководителя предприятия и копию его паспорта.

Кроме того, продавец природного газа должен предоставить баланс предприятия за последний отчетный период, справку налогового органа об отсутствии задолженности по уплате налогов.

Как сообщалось, Кабинет министров продлил действие специальных обязательств по продаже природного газа для нужд населения и теплокоммунэнерго по сниженной цене до конца июля 2018 года.

Экономическая правда