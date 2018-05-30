Официальный курс: гривня укрепилась к доллару и евро

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 5 копеек, установив его на 30 мая на уровне 26,09 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 30,16 гривни.

За 10 российских рублей дают 4,1664 гривни.

Напомним, 29 мая котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,10-26,12 гривни за доллар.

Экономическая правда