Официальный курс: гривня укрепилась к доллару и евро
Среда, 30 мая 2018, 09:13
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Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 5 копеек, установив его на 30 мая на уровне 26,09 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 30,16 гривни.
За 10 российских рублей дают 4,1664 гривни.
Напомним, 29 мая котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,10-26,12 гривни за доллар.
Экономическая правда