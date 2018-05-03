"Нафтогаз" назначил топ-менеджера Григоришина главой "Укртрансгаза"

Временно исполняющим обязанности президента оператора ГТС – ПАО "Укртрансгаз" – назначен Андрей Хоменко вместо Мирослава Химко, полномочия которого прекращены.

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте компании.

Соответствующее решение единственный акционер "Укртрансгаза" принял 27 апреля.

Хоменко является вице-президентом компании по закупкам, в 2008-2011 годах он возглавлял НПК "Заря-Машпроект", после чего работал советником в дирекции представительства группы "Энергетический стандарт" Константина Григоришина.

В 2013-2015 годах Хоменко занимал пост генерального директора в дирекции ООО "Энерджи Стандарт Индастриз", после этого – работал советником гендиректора ПАО "Сумское НПО", с конца 2017 года перешел в "Укртрансгаз".

Как позднее уточнили в пресс-службе "Укртрансгаза", Хоменко приступил к исполнению служебных обязанностей с 27 апреля.

Полномочия и.о. президента компании Мирослава Химко прекращены в связи с истечением срока действия его контракта.

"Мой контракт завершился еще в декабре, но была договоренность с руководством "Нафтогаза", что до завершения отопительного сезона 2017/2018 я продолжу исполнять обязанности руководителя "Укртрансгаза". Понятно, что смена руководства в "Укртрансгазе" посередине сезона пикового потребления газа страной могла спровоцировать дополнительные риски для работы ГТС", – прокомментировал Химко.

На рынке Хоменко воспринимается как "человек бизнесмена Константина Григоришина", на предприятиях которого он работал несколько лет.

По данным ЭП, прошлогоднее решение о назначении Хоменко было принято Коболевым по рекомендации неофициального управляющего бизнесом Григоришина Артема Ница.

Экономическая правда