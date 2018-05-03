В Украине разыскивают тысячи неплательщиков алиментов

С начала года с неплательщиков алиментов государственными исполнителями взыскано 1,1 млрд гривен алиментов.

Об этом сообщила заместитель министра юстиции Украины Светлана Глущенко, передает правительственный портал.

"Из них 355 млн гривен взыскано благодаря применению установленных законом ограничений", - заявила Глущенко.

По ее словам, с 6 февраля, государственными исполнителями вынесено 118,14 тысяч постановлений об установлении временного ограничения должника в праве выезда за пределы Украины, 119,231 тысяч - в праве пользоваться транспортным средством, 119,116 тысяч - в праве пользования оружием, 119,120 постановлений об установлении временного ограничения должника в праве охоты.

Также судом вынесено 528 постановлений о наложении на должника взыскания в виде общественно полезных работ. Кроме того, из-за неуплаты алиментов в розыск объявили 8,778 тысяч украинцев.

"На данный момент на исполнении находится 497,1 тысяч исполнительных документов о взыскании алиментов. При этом с начала года это количество уменьшилось на 34,6 тысяч документов, то есть на 6,5% по сравнению с началом года", - отметила замминистра.

Напомним, 6 февраля вступил в силу закон об усилении ответственности за неуплату алиментов, который Верховная Рада приняла в декабре прошлого года.

Законом, в частности, определены новые способы наказания должников, имеющих задолженность по уплате алиментов в размере, превышающем сумму, которая должна быть уплачена за 6 месяцев.

Так, устанавливается временное ограничение таких лиц в праве выезда за пределы Украины, в праве вождения, пользовании огнестрельным охотничьим, пневматическим оружием, в праве на охоту. Закон предусматривает и "общественно полезные работы" для нарушителя.

Ранее Министерство юстиции открыло онлайн-реестр лиц, которые не платят алименты.

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Экономическая правда