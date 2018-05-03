Межбанк: на открытии торгов курс гривни снижается
Четверг, 3 мая 2018, 11:05
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3 мая котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 10:45 установились на уровне 26,17-26,2 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 10:45 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 26,17-26,2 гривни;
Евро - 31,42-31,45 гривни;
Российский рубль - 0,4127-0,4134 гривни.
Напомним, 2 мая котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,15-26,17 гривни за доллар.
Экономическая правда