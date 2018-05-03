Межбанк: на открытии торгов курс гривни снижается

3 мая котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 10:45 установились на уровне 26,17-26,2 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:45 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,17-26,2 гривни;

Евро - 31,42-31,45 гривни;

Российский рубль - 0,4127-0,4134 гривни.

Напомним, 2 мая котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,15-26,17 гривни за доллар.

Экономическая правда