Все разделы
Укр / Рус

Межбанк: на открытии торгов курс гривни снижается

Четверг, 3 мая 2018, 11:05

3 мая котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 10:45 установились на уровне 26,17-26,2 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:45 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,17-26,2 гривни;

Евро - 31,42-31,45 гривни;

Российский рубль - 0,4127-0,4134 гривни.

Напомним, 2 мая котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,15-26,17 гривни за доллар.

Экономическая правда

межбанк гривня
powered by lun.ua
Материалы по теме
Межбанк закрылся укреплением гривни 2 мая 2018, 17:38
Гривня на межбанке укрепляется 2 мая 2018, 11:30
Гривня на межбанке ослабилась 27 апреля 2018, 17:25
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте