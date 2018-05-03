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Официальный курс: гривня продолжает укрепляться

Четверг, 3 мая 2018, 09:00
 

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 4 копейки, установив его на 3 мая на уровне 26,15 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 31,4 гривни.

За 10 российских рублей дают 4,2186 гривни.

Напомним, 2 мая котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,15-26,17 гривни за доллар.

Экономическая правда

НБУ гривня
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