Украинцы тратят на 20% больше газа, если получают субсидию

Домохозяйства, которые получают субсидию, тратят на 20% газа больше, чем их соседи, которые платят за топливо полную цену.

Об этом говорится в статье на Экономической правде.

Для анализа были взяты данные использования в течение двух последних отопительных периодов 60 тыс семей в Кировоградской области.

Среднее удельное использования газа на нужды отопления домов субсидиантов было минимум в полтора раза больше, чем у несубсидиантов.

Сообщается, что в отличие от несубсидиантив, которые оплачивают газ за свой счет, субсидианты часто не платят за газ вообще, поскольку субсидии достаточно для оплаты всего объема потребленного газа с учетом так называемого обязательного платежа.

Этот избыток возникает из-за того, что субсидии начисляются по социальным нормативам, которые во многих случаях больше за фактическое потребление газа.

За последние четыре года социальный норматив на газ для индивидуального отопления пересматривался четыре раза и снизился почти в 2,5 раза: с 11 куб м до 4,5 куб м на кв м отапливаемой площади в месяц.

Кроме того, пересматривались региональные коэффициенты для отдельных регионов и этажности зданий, продолжительность отопительного периода и социальная норма жилья, на которую начисляется субсидия.

Полный текст статьи читайте по ссылке: Сожгли 25 миллиардов, или Почему субсидиант тратит на 20% больше газа, чем сосед

Экономическая правда