Все разделы
Укр / Рус

В Украине могут выпускать китайские тракторы

Вторник, 29 мая 2018, 16:19
 

Украинский бизнесмен Василий Хмельницкий намерен создать совместное украинское-китайское производство тракторов в Украине.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

По его словам, уже подписан контракт на 4 млн долларов, в следующем году ожидается подписание соглашения на 20 млн долларов.

"Китайцы говорят: "Мы вам будем поставлять продукцию, и если увидим, что у вас большой рынок, есть спрос, мы готовы частично эту продукцию производить в Украине", — рассказал бизнесмен.

Хмельницкий считает, что в будущем доля украинского участия в этом производстве может вырасти до 30-50%.

Предварительно украинцы и китайцы договорились о строительстве цехов крупноузловой сборки китайских тракторов, однако прогнозируют полную сборку техники.

"В Украине есть ежегодный спрос на 20 тыс тракторов. Производить здесь 1 тысячу тракторов в год — это точно интересно. А потом откроется и европейский рынок", — сказал он.

Экономическая правда

Хмельницкий Китай техника
powered by lun.ua
Материалы по теме
Датский синдром: Хмельницкий учит Украину, как использовать солнце 22 ноября 2017, 11:20
Клад "Хрещатика". Зачем киевская власть "закопала" 370 миллионов в "Парковый городок" 26 мая 2017, 09:30
На Хмельниччине строят завод за 1,5 миллиарда 25 апреля 2017, 12:47
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте