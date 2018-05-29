В Украине могут выпускать китайские тракторы
Украинский бизнесмен Василий Хмельницкий намерен создать совместное украинское-китайское производство тракторов в Украине.
Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
По его словам, уже подписан контракт на 4 млн долларов, в следующем году ожидается подписание соглашения на 20 млн долларов.
"Китайцы говорят: "Мы вам будем поставлять продукцию, и если увидим, что у вас большой рынок, есть спрос, мы готовы частично эту продукцию производить в Украине", — рассказал бизнесмен.
Хмельницкий считает, что в будущем доля украинского участия в этом производстве может вырасти до 30-50%.
Предварительно украинцы и китайцы договорились о строительстве цехов крупноузловой сборки китайских тракторов, однако прогнозируют полную сборку техники.
"В Украине есть ежегодный спрос на 20 тыс тракторов. Производить здесь 1 тысячу тракторов в год — это точно интересно. А потом откроется и европейский рынок", — сказал он.
Экономическая правда