В Украине могут выпускать китайские тракторы

Украинский бизнесмен Василий Хмельницкий намерен создать совместное украинское-китайское производство тракторов в Украине.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

По его словам, уже подписан контракт на 4 млн долларов, в следующем году ожидается подписание соглашения на 20 млн долларов.

"Китайцы говорят: "Мы вам будем поставлять продукцию, и если увидим, что у вас большой рынок, есть спрос, мы готовы частично эту продукцию производить в Украине", — рассказал бизнесмен.

Хмельницкий считает, что в будущем доля украинского участия в этом производстве может вырасти до 30-50%.

Предварительно украинцы и китайцы договорились о строительстве цехов крупноузловой сборки китайских тракторов, однако прогнозируют полную сборку техники.

"В Украине есть ежегодный спрос на 20 тыс тракторов. Производить здесь 1 тысячу тракторов в год — это точно интересно. А потом откроется и европейский рынок", — сказал он.

Экономическая правда