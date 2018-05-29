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Украина резко увеличила потребление угля

Вторник, 29 мая 2018, 15:40
 

Украина в апреле увеличила потребление каменного угля на 25,2% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года — до 3,533 миллиона тонн.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

По сравнению с мартом нынешнего года потребление угля в апреле снизилось на 12,6%.

В марте 2018 года потребление каменного угля по сравнению с мартом 2017 года увеличилось на 41,3% - до 4 млн тонн.

Украина из-за боевых действий на востоке страны и блокады грузооборота с неподконтрольными территориями испытывает значительный дефицит угля, в первую очередь энергетического (антрацита), добыча которого сконцентрирована на территории оккупированной части Донбасса.

Напомним, угледобывающие предприятия Украины в январе-апреле 2018 года сократили добычу угля на 14% (на 1,832 млн тонн) по сравнению с аналогичным периодом 2017 года – до 11,236 млн тонн.

Экономическая правда

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