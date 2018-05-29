Деньги украинцев в Webmoney "заморозили" до 2021 года

Международная система Webmoney Transfer сохранит деньги пользователей из Украины и конвертирует их в эквиваленты гривни на эквивалент доллара.

Такое обращение получили пользователи системы WebMoney.UA, сообщает InternetUA.

Webmoney Transfer обязалась сохранить деньги своих украинских пользователей, и не позднее 24 мая 2021 года конвертировать титульные знаки WMU с "замороженных" кошельков на титульные знаки WMZ.

Конвертация пройдет по курсу гривни к доллару, который будет установлен НБУ на эту дату. С другими типами титульных знаков, кроме гривни, система продолжит в прежнем режиме.

"Этим письмом каждый наш пользователь в Украине получает заверения, что международная система WebMoney Transfer будет продолжать полноценное его обслуживание по всем типам кошельков, кроме гривни. Обмен на украинскую гривну будет восстановлен немедленно после отмены санкций, которая, надеемся, произойдет раньше заявленного трехлетнего срока", – говорится в обращении.

Напомним, электронная платежная система WebMoney попала в список санкций, утвержденных Советом национальной безопасности и обороны 2 мая.

Под санкции попали не только WebMoney.ru, зарегистрированная в РФ, но и британская WebMoney Europe Ltd, а также украинская WebMoney.ua.

Санкциями предусматривается блокировка активов компании, ограничения торговых операций, предотвращения вывода капиталов из Украины, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, ограничение или приостановление лицензий и других разрешений, а также блокирование провайдерами доступа к сайтам компании и ее поддоменов.

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