Coca-Cola впервые за 125 лет выпустила алкогольный напиток

фото: cocacola.co.jp

Производитель безалкогольных напитков Coca-Cola впервые за 125 лет выпустил алкогольный напиток.

Об этом пишет "ВВС Украина".

Он уже появился в японских магазинах в понедельник. Напиток только с лимонным вкусом, его содержание спирта от 3% до 7%. Сообщается, что во время создания напитка ориентировались на молодых потребителей, особенно на женщин.

По традиции компании, рецепт держат в строгом секрете. Сейчас в Японии большую популярность имеет напиток Чухай - газировка с ароматизаторами, к которой добавили местный алкогольный напиток сьотю. Чухай также продают в банках и в нем от 3% до 8% спирта.

В Coca-Cola говорят, что алкогольные напитки пока планируют выпускать только в Японии. Чухай реализуют на рынке как альтернативу пиву. Напиток стал очень популярным среди женщин.

В ноябре аналитик Wells Fargo Бонне Херцог сказала, что Coca-Cola может выйти на рынок алкогольных напитков "в премиальных сегментах рынка, таких как крафтовые напитки для взрослых".

Японские компании по производству алкогольных напитков Kirin, Suntory и Asahi производят различные виды этого напитка и продолжают экспериментировать с его вкусом. Самые распространенные ароматизаторы в таких напитках - цитрусовые, например, грейпфрут или лимон.

В 1990-х годах подобные британские бренды - Hooch, Reef, Smirnoff Ice и Bacardi Breezer - стали очень популярными. Но реакция на них была противоречивой. Такие напитки вызвали опасения, что они будут поощрять молодежь употреблять алкоголь в большом количестве.

Coca-Cola, заметив, что молодое поколение серьезно относится к своему здоровью и, соответственно, покупает меньше газированных напитков с большой концентрацией сахара, уже не первый год покупает компании, производящие воду в бутылках и чай.

Напомним, американская компания Coca-Cola за 25 лет присутствия на украинском рынке по состоянию на конец 2015 года инвестировала 490 млн долларов.