Украина подпишет контракт на поставку урана в РФ
Россия и Украина в ближайшее время подпишут контракт на 2018 год на поставки уранового сырья из Украины в Россию.
Об этом сообщил в интервью "Интерфаксу" генеральный директор АО "Международный центр по обогащению урана" Глеб Ефремов.
Украина обогащает свой урановый концентрат на мощностях МЦОУ, участником которого является. Ежегодно страна в рамках проекта поставляет около 80 тонн уранового концентрата.
"И подписание, и исполнение [контракта] произойдет в ближайшее время. Мы включили объем, который предусмотрен для поставки в Украину в текущую производственную программу. Сейчас мы ждем от Украины его подписания, с нашей стороны подписанный контракт на текущий год уже направлен украинской стороне", - сказал он.
Физическая поставка материала ожидается в III-IV кварталах 2018 года, добавил Ефремов.
По словам топ-менеджера, Украина соблюдает график платежей, "работа идет в штатном режиме, графики платежей Украины за поставляемое топливо соответствуют запланированным контрактным обязательствам".
МЦОУ создан в 2007 году на базе Ангарского электролизного химкомбината (входит в "Росатом") с целью предоставления услуг по обогащению урана неядерным государствам.
Обогащенный уран используется для изготовления тепловыделяющих сборок (твэлов) и поставок ядерного топлива в страны-акционеры.